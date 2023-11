Bolivia vs. Perú: Latina Televisión transmitirá EN VIVO desde todas sus plataformas

La selección peruana continua con el sueño de conseguir un boleto para clasificar al Mundial 2026. El equipo de todos no ha tenido el arranque esperado por todos los hinchas. Por eso, ahora tendrá la difícil tarea de robarle los tres puntos a Bolivia de visita.

La ‘Blanquirroja’ se encuentra penúltima en la tabla de clasificación, mientras que el conjunto que dirige Antônio Carlos Zago se ubica al fondo del tablero. Ambos buscan que escalar posiciones, por lo que este partido promete muchísimo.

Perú no sólo tendrá que luchar por conseguir su primera victoria en las presentes Eliminatorias Sudamericanas, también va en busca de hacer historia; ya que la ‘Bicolor’ nunca ha podido ganar en tierras bolivianas. Asimismo, una luz se prende al final del túnel, pues la estadística juega a nuestro favor. De los 19 encuentros que disputaron ambas escuadras por clasificatorias, Perú salió victorioso en 8 oportunidades, Bolivia perdió 7 y empataron en 4 ocasiones. Además, la escuadra nacional registra 29 goles a favor y 18 tantos en contra.

Transmisión de Latina Televisión

La fiesta de este encuentro la vivirás en Latina. El árbitro dará el pitazo inicial a las 3:00 p.m. No obstante, tendrás un excelente despliegue con información completa, la cual incluye una antesala que inicia a las 2:00 p.m. Asimismo, contarás con la narración de Freddy Cora y en los comentarios estarán Coki Gonzáles, Checho Ibarra Talía Azcárate y Fernando Egúsquiza, quienes desde Lima y La Paz realizarán una cobertura especial.

Recuerda que podrás gozar del Perú vs Bolivia a través de Latina Televisión, la página web de Latina y la App de Latina. Estés o no en tu hogar, no te puedes perder este increíble encuentro.

Conoce la programación del jueves 16 de octubre

12:00 LAT. NOTICIAS MEDIO DÍA

14:00 PREVIA PARTIDO BOLIVIA VS PERÚ

15: 00 PARTIDO BOLIVIA VS PERÚ

17:00 PAPÁ EN APUROS

17:50 PASIÓN DE GAVILANES

18: 55 TODO POR MI FAMILIA

19:45 EL GRAN CHEF FAMOSOS

¡Prepárate, porque este 16 de noviembre alentamos todos! Latina Televisión alista una programación especial para que los fanáticos del fútbol vivan al máximo la emoción de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 Canadá, México y Estados Unidos. ¡No te lo pierdas!