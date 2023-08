Vecinos de SMP deben pagar arbitrios también a Independencia: deudas llegan a 9 mil soles

Un problema de nunca acabar. Los vecinos de San Martín de Porres vuelven a protestar por cobro abusivo de arbitrios por parte de la Municipalidad de Independencia. Los ciudadanos exigen una pronta solución al conflicto limítrofe que enfrentan desde hace más de 30 años.

Los vecinos de las urbanizaciones Naranjal, Muleria, Mesa Redonda, Santa Luisa y Santa Rosa de Infantas, entre otras, se han visto afectados por el conflicto entre ambas municipalidades. Esto se debería a que ninguno de los municipios llega a un acuerdo para establecer sus límites territoriales.

Por su parte, la Municipalidad de Independencia asegura que las zonas mencionadas le pertenecen y los vecinos les deben –supuestamente- entre mil y diez mil soles en arbitrios. Por su parte, los vecinos afectados alegan estar al día con sus pagos a la Municipalidad de San Martín de Porres.

Cobros abusivos a vecinos de San Martín de Porres

Debido a que el problema limítrofe entre San Martín de Porres se remonta al año 1989, los vecinos han sido afectados durante años y, ahora, enfrentan cobranzas coactivas por miles de soles e, incluso, la congelación de sus cuentas bancarias.

Una vecina del lugar conversó con Arriba Mi Gente y aseguró que en el año 2019, la Municipalidad de Independencia embargó su cuenta de banco donde recibía su pensión. “Yo tuve un problema bien grande con independencia. Todos los meses iba a cobrar (al banco) y nunca me pagaban. Me pusieron una condición: si quería que descongelen, tenía que tributar allá. Es un chantaje que me hicieron”, aseguró.

En tanto, otra de las vecinas de la zona afectada por el conflicto limítrofe aseguro que su padre Francisco Yacuri Paraguay sufrió un problema similar entre 2018 y 2019. “A él le han quitado más de nueve mil de sus cuentas de ahorros del banco Continental, sin previo aviso, sin nada. Una persona de 80 años y diabético. Por culpa de esa municipalidad de Independencia, mi padre ha tenido un coma diabético”, señaló.

Sin embargo, los vecinos de Mesa Redonda desmienten esta versión. Guillermo Poma, representante de la mencionada comunidad vecinal, aseguró que, sobre cualquier resolución con la cual la Municipalidad de Independencia argumenta su soberanía territorial, está la Ley N° 16012 que establece que la avenida Túpac Amaru es el límite entre ambos distritos.

Municipalidad de Independencia responde a las acusaciones

El representante de la Municipalidad de Independencia, John Giraldo, fue consultado sobre la situación de los vecinos de esta zona limítrofe y aseguró que el problema tendría su origen en la creación del distrito de Los Olivos, a partir de la cual se hizo una nueva demarcación territorial.

“Quedó establecido que esta zona delimitada por la avenida Naranjal, Tomás Valle, Panamericana Norte y Túpac Amaru pertenecen al distrito de Independencia. La última sentencia del Tribunal Constitucional fue en el año 2015”, sentenció.

Por su parte, la procuradora de la Municipalidad de San Martín de Porres, Mariluz Rojas, refirió que “en el marco de lo que dispone la tercera disposición complementaria de la ley orgánica de municipalidades, señala que las personas pueden tributar en el distrito de acuerdo se encuentre registrado su predio”.

La única entidad pública capaz de resolver este conflicto territorial entre San Martín de Porres e Independencia es el Congreso de la República, la cual deberá sesionar y determinar los límites en cuestión por medio de una aclaración de las leyes de creación de estos distritos