Pensó que conversaba con su hija sin saber que habían clonado su cuenta de Whatsapp: “Me pidió 250 soles”

Mucho cuidado con las estafas por Whatsapp. Zoila Arianzen se comunicó con Arriba Mi Gente para contar cómo le robaron dinero mediante el mencionado aplicativo móvil.

“Estaba conversando con mi hija por Whatsapp, entonces me pidió que le deposite 250 soles al número de otras personas. Después de varias conversaciones, cambió de teléfono y me dijo que fue porque se había quedado sin batería. Fue ahí que me pidió 50 soles más, y que en una hora me los iba a devolver. Yo no me preocupé porque muchas veces mi hija me pide dinero y yo le presto”, dijo Zoila Arianzen en una entrevista con Fernando Díaz, Karina Borrero y Maju Mantilla.

“Después de una hora, mi hija me volvió a llamar y le pedí que me regrese el dinero que le presté. Fue entonces que ella se sorprendió y me contó que había tenido problemas con su Whatsapp. Me aseguro de que no había hablado conmigo”, agregó.

A raíz de esta conversación, la señora Zoila Arianzen y su hija se dieron cuenta que había sido una víctima de estafa debido a que le clonaron su Whatsapp.

