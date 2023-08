Mafias que venden tarjetas en el Metro de Lima estarían detrás de crimen de mujer en San Juan de Lurigancho

El sicariato no se detiene. Esta vez, una mujer identificada como Maryolin Elena Vásquez Tapia fue asesinada de cuatro balazos en la estación Pirámide del Sol de la Línea 1 del Metro de Lima en San Juan de Lurigancho. Una de las hipótesis que maneja la Policía Nacional es que la joven habría sido víctima de las mafias que se dedican a revender tarjetas para este servicio de transporte público.

Los delincuentes llegaron en un auto hasta la mencionada estación y los datos del vehículo ya fueron identificados por la Policía. Esto servirá para la investigación que se viene realizando. Hasta el momento, se sabe que Maryolin Elena Vásquez fue denunciada en el año 2018 por amenazar de muerte a otra joven. Por ello, otra de las teorías que manejan las autoridades es que se trate de un ajuste de cuentas.

Fiorella Roldán, reportera de Arriba mi Gente, se trasladó esta mañana hasta el lugar de los hechos y recopiló las impresiones de los usuarios. “Mucha inseguridad en todos los distritos, este (caso) es uno más de todos los días que suceden en San Juan de Lurigancho”, dijo una ciudadana.

“En realidad no (me siento seguro). Muchas estaciones (de la Línea 1) en varios distritos donde suele pasar el tren eléctrico no hay seguridad. Estamos acechados a la inseguridad y nos pueden robar”, agregó otro ciudadano en el enlace en vivo.

