El peruano Adrián Castro se coronó recientemente como campeón de artes mixtas en un torneo internacional realizado en Camboya. El deportista se mostró sumamente emocionado con este logro: es el primer peruano en pelear y ganar en el evento más grande de dicho país frente a miles de personas y más de medio millón de televidentes.

TE PUEDE INTERESAR | Diseñadora arequipeña LANZA casacas de frazada tigre para reciclar y combatir el frío

Adrián Castro conversó con “Arriba mi Gente” y reveló que su pasión por las artes marciales empezó a los 10 años; sin embargo, empezó a practicarlos desde sus 15 años.

“Mis padres no me impulsaron a eso hasta cuando me mudé. Ni bien me enteré de que había una academia cerca, les dije que quería probar. Fui a una clase de prueba y ahí empezó todo”, confesó.

Asimismo, Adrián contó que, durante su época escolar, era de los chicos tímidos de la clase. “Muchas veces me molestaban en el colegio y los amigos de la calle. Cuando empecé el Muay thai, no lo hice para defenderme; lo hice porque me parecía chévere. El muay thai me ha dado mi círculo de amigos, me ha dado trabajo, me ha dado felicidad en las competencias, me ha dado logros”, aseveró.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina Televisión?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR