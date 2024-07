Los conductores de “Arriba mi Gente”, Santi Lesmes, Fernando Díaz y Maju Mantilla, recordaron a “La Chica de la Tele”, Yola Polastri, en el homenaje del programa por su fallecimiento. Así, los presentadores contaron cómo conocieron a la popular ‘reina de los niños’.

Fernando Díaz contó que tuvo la oportunidad de entrevistarla en múltiples oportunidades. “Una de las últimas entrevistas también la pude hacer luego de ese primer aneurisma detectado”, declaró. Además, el presentador describió una entrevista en particular. “Ella habló que estuvo al filo del altar y que estuvo a punto de casarse, pero se entera de una infidelidad. Y es cuando ella dice mejor retrocedo y le cierra las puerta al amor, explica Fernando.

Por otro lado, Santi contó que, aunque él no creció con las canciones de Yola, tuvo la oportunidad de conocerla, pues coincidieron en un programa. “Yo todo serio y ella me mira y me dijo ‘ya ves, siéntate, Santi. Yo te veo todas las mañanas, eres un travieso’ y empezó hablar así de ‘oye, pero tú me haces reír, me haces renegar’ y nos pegamos todo el programa conversando y me pareció una señora con una energía, con una chispa entrañable”, narró.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina Televisión?

