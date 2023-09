Lilian Nieto denuncia suplantación de identidad en compras en el extranjero

Los actos delictivos siguen a la orden del día. Esta mañana, Arriba mi Gente recogió el caso de la actriz Lilian Nieto, reconocida artista, quien fue noticia esta mañana por denunciar una presunta suplantación de identidad por compras en el extranjero. En palabras de Lilian Nieto, esto arrastra desde el año pasado y se podría tratar de un hecho de corrupción.

“Yo no soy ninguna delincuente, soy una actriz. La deuda sigue creciendo y no me están apoyando ante hechos tan evidentes”. De esta forma, Lilian Nieto aseguró que está siendo víctima de un nuevo caso de suplantación de identidad mientras la deuda sigue creciendo y hasta el momento no obtiene respuesta alguna.

