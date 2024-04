La nueva vida de Robotín tras luchar con dura enfermedad, ¿a qué se dedica?

Las últimas imágenes en las que apareció Robotín se le veía muy delicado de salud y luchando contra una enfermedad. Tardó días en recuperarse pero ahora se encuentra mejor y más estable. Jorge Solari llegó hasta su nueva vivienda, donde reveló cómo se está recuperando y cuál es su nueva rutina diaria para sobrellevar la diabetes.

“Si no me cuido, ¿quién, no? Me han dicho que coma mucha ensalada, mucha ensalada. hago mucho ejercicio, mientras más músculo tenga, mejor”, comentó el cómico mientras se preparaba su almuerzo, el cual ahora ha sido notoriamente reducido. Además, detalló que la insulina es su fiel compañera que lo ayuda a combatir esta enfermedad.

En ese sentido, detalló que el día de hoy se encuentra mucho mejor. A pocos días de haber sido dado de alta, retomó sus labores como “Robotín”. “Gracias a Dios la diabetes es controlable, la gente ha hecho videos diciendo que ya estoy en el cielo… Después de una semana y media de alta tuve que volver a mis labores”, detalló.

