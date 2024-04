Conoce a Vaguito, el perro que inspiró la nueva película “Vaguito: Te esperaré en la orilla”

La nueva película “Vaguito: Te esperaré en la orilla”, dirigida por Alex Hidalgo, se estrena este jueves 18 de abril en los cines de nuestro país. Este proyecto narra la historia de Vaguito, un perrito peruano que perdió a su dueño en altamar y siempre se queda en la orilla esperando su regreso.

El verdadero Vaguito –que actualmente tiene 13 años- llegó al set de “Arriba mi Gente” y cautivó a los presentadores con su ternura. Su nueva dueña Norma Cama, quien lo adoptó tras la partida de su dueño en altamar, compartió detalles de su emotiva historia.

“Llegó a mí en la playa de San Bartolo. Él me vino siguiendo a Punta Negra. Él me eligió. Decidí quedarme con él, pero en todo este camino de años, él me ha dado mucho trabajo y también me ha inspirado para hacer muchas cosas”, aseguró.

En tanto, el director Alex Hidalgo contó cómo nació la historia de esta nueva cinta peruana que promete cautivar a la audiencia. “En marzo de 2022 se viralizó en todas las redes la historia de un perrito que esperaba a su amigo. Esta historia me llamó muchísimo la atención. A partir de ahí vino la idea de llevar a la pantalla grande una historia que se asemeja mucho a la del perrito japonés Hachiko”, reveló.

