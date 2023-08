Chorrillos: Alumnos de colegio que adulteraron fotos de más de 15 niñas podrían ser privados de su libertad

Una situación realmente preocupante. Arriba mi Gente abrió el programa de esta mañana con un caso proveniente desde Chorrillos. El distrito de Lima Metropolitana ha sido noticia a causa de acontecimientos suscitados en el colegio Saint George’s. Los padres de familia del colegio han denunciado que alumnos de segundo de secundaria han adulterado fotos de alumnas con ayuda de inteligencia artificial, haciéndolas ver desnudas.

Luego de registrarse estos hechos, los padres del colegio han denunciado que hasta la fecha la institución educativa no sigue el procedimiento correcto, segun el cual se debe presentar el caso inmediatamente ante el Ministerio Público. Tal como sostienen los padres de familia, esta es una situación sumamente preocupante y que va en contra de la integridad de sus hijas.

Arriba mi Gente desde el colegio en Chorrillos

Romina Caballero, reportera de Arriba mi Gente, llegó hasta el lugar para recibir los testimonios de los allegados de las afectadas. “Los padres afectados hemos contratado un abogado y nos hemos reunido con el colegio para levantar una denuncia en la fiscalía. Esta es la segunda vez que adulteran las fotos y no queremos que quede impune, no es una travesura, sino algo muy grave porque no sabemos lo que pueda pasar más adelante”. De esta forma, una de las madres de familia levantó la voz por lo sucedido con las alumnas del colegio de Chorrillos.

Además de esto, tal como se pudo ver en el video de Arriba mi Gente, los alumnos que son compañeros de las afectadas, realizaron un plantón en el colegio, generando que las clases sean suspendidas hasta que puedan ser esclarecidos los hechos.

¿Qué sanción podrían recibir los alumnos?

Juan Velasco, abogado de los padres de familia de las afectadas, conversó con nosotros en Arriba mi Gente para darnos más alcances sobre la sanción que pueden sufrir los alumnos causantes de esto. “Estamos ante hechos de pornografía infantil. La ley detalla que estos infractores podrían recibir reformas socioeducativas y hasta ser privados de su libertad”.

¿Quieres saber más sobre esto? Dale clic al video ubicado en la parte superior de Arriba mi Gente y no te lo pierdas.