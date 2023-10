El Costo del amor capítulo 52: Eda se entera de que Selin está embarazada

“El Costo del Amor” se emite semana tras semana por Latina Televisión y continúa encantando al público por su entretenida trama llena de amor e intriga. De lunes a viernes a las 4 p.m., los televidentes pueden disfrutar de esta exitosa novela turca.

En el capítulo 52, vemos como Eda y Selin mantienen una fuerte conversación sobre el hijo que esta última espera, bebé que Eda sospecha, es de Serkan. Selin mantiene firme su postura de no comentarle su embarazo a nadie, mucho menos a él, mientras que Eda trata de convencerla de decírselo.

Más adelante, Eda y sus amigas se encuentran conversando en el café de la oficina. Ceren revela que vio como Selin tiraba a la basura unas pastillas que las embarazadas no pueden tomar, llegando todas a la conclusión de que posiblemente Selin esté mintiendo. Es así que se ponen de acuerdo y deciden seguirla para saber qué es lo que está tramando.

Por otro lado, Deniz intenta recuperar la confianza de Eda, y le comenta por llamada que Selin está “jugando de nuevo”: “Eda, no puedes confiar en Selin. Mira ella me convenció de no anular el matrimonio”. A pesar de sus intentos, Eda le cuelga el teléfono.

