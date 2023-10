El Costo del amor capítulo 57: Eda y Serkan se reencuentran luego de 5 años

“El Costo del Amor” se emite semana tras semana por Latina Televisión y continúa encantando al público por su entretenida trama llena de amor e intriga. De lunes a viernes a las 4 p.m., los televidentes pueden disfrutar de esta exitosa novela turca.

En el capítulo 57, han pasado varios años en los que Eda y Serkan no se han visto. Eda ha tenido una hija, llamada Kiraz. La pequeña salió a recoger moras al bosque sin un adulto presente. Pero cuando estaba regresando a su casa, casi la atropellan.

Del auto bajó Serkan Bolat, quien le reclamó a la pequeña por cruzar la pista sola. Sin embargo, la niña no se quedó callada y le reclamó por no fijarse en el camino, sino por estar pegado al celular. Esto desconcertó al hombre, quien le dijo que no tenía tiempo para ella. “Sube al auto, te dejaré con tu madre”.

Al llegar con su mamá, Kiraz le dijo que un hombre la había llevado, pero no le dijo que fue Serkan. Sin embargo, luego Eda y el arquitecto se reúnen para hablar sobre su pasada relación. El hombre le dice cosas muy duras a la paisajista: “El pasado ya quedó atrás, nos separamos por común acuerdo”.

Mira el capítulo completo:

Podrás verla de lunes a viernes a las 4:00 pm por las pantallas de Latina, por la señal en vivo de Latina.pe o si quieres verla de nuevo por LatinaPlay.