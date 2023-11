El Costo del amor capítulo 62: Eda le cuenta a Kerem que Serkan es el padre de Kiraz

“El Costo del Amor” se emite semana tras semana por Latina Televisión y continúa encantando al público por su entretenida trama llena de amor e intriga. De lunes a viernes a las 4 p.m., los televidentes pueden disfrutar de esta exitosa novela turca.

En el capítulo 62, Eda y Kerem habla sobre su antigua relación con Serkan Bolat. El amigo de la paisajista le preguntó por el arquitecto. Eda no pudo evitar contarle la verdad. “Serkan es el padre de Kiraz, pero él no sabe que es su hija”, confiesa.

Además, la mujer le contó el motivo por el que se separaron. “Serkan es un hombre obsesivo y se obsesionó con su enfermedad. Se aisló y se volvió amargado”, indicó. También contó lo que vivió durante la enfermedad de Serkan. “Se encerró solo en el trabajo. No me había graduado y no podía dejar a Serkan porque estaba enfermo”, indicó.

Eda también le confesó que siempre quiso decirle la verdad, pero no pudo hacerlo. “Fui hasta su casa para decirle, pero ¿qué le dices a un hombre que no te quiere en su vida ni a su bebé?“, señaló.

Mira el capítulo completo:

