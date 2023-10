El Costo del amor capítulo 58: Serkan y Kiraz tienen un nuevo enfrentamiento

“El Costo del Amor” se emite semana tras semana por Latina Televisión y continúa encantando al público por su entretenida trama llena de amor e intriga. De lunes a viernes a las 4 p.m., los televidentes pueden disfrutar de esta exitosa novela turca.

En el capítulo 58, Serkan y Eda vuelven a hablar acerca de su antigua relación. Eda le reclama por seguir viéndose, pese a las exigencias del hombre de ya no frecuentarse más. “Tú dijiste que no volveríamos a vernos”, le dice Eda. Sin embargo, Serkan le pide retomar su relación de amistad. “Intentemos hablar otra vez”, le pide. Aunque la paisajista no está muy convencida, acepta.

Por su parte, Kiraz le tira una pelota a Serkan en un restaurante. El hombre se molesta porque la pelota impactó en su vaso de agua y le mojó el pantalón. Cuando la pequeña fue a pedirle su juguete, él no le quiso devolver. Sin embargo, apareció Bubba, el amigo de Melo, quien le pidió la pelota al arquitecto. “No me gustas para nada, Serkan Bolat”, le dijo Kiraz.

