El Costo del amor capítulo 45: Selin encuentra a Serkan y Eda durmiendo juntos

“El Costo del Amor” va en su novela semana de transmisión por Latina Televisión y continúa encantando al público por su entretenida trama llena de amor e intriga. De lunes a viernes a las 4 p.m., los televidentes pueden disfrutar de esta exitosa novela turca.

Nada más al empezar el capítulo 45 vemos una discusión entre Selin y Serkan. La mujer le reclama por no avisarle que estaría junto a Eda todo el día. “Solo estábamos trabajando. Sabes que no me gusta ser cuestionado”, se defiende el arquitecto.

Posterior a ello, Eda se pierde en medio de la nieve y Serkan sale a buscarla. Cuando la encuentra se da cuenta de que no puede caminar y la lleva a una cabaña que había cerca. Ambos se quedan en aquel lugar hasta que la nieve baje, aunque Eda quiere marcharse. “Sé que estás molesta conmigo, pero hay que ser prudentes”.

Luego de una conversación entre ellos, ambos se quedaron dormidos. Selin y Deniz, sus respectivos novios, salieron a buscarlos y los encontraron durmiendo juntos. La actual novia de Serkan le pide explicaciones. “Es mi cumpleaños y te encuentro durmiendo con ella”. ¿Qué dirá Serkan?

Mira el capítulo completo:

Podrás verla de lunes a viernes a las 4:00 pm por las pantallas de Latina, por la señal en vivo de Latina.pe o si quieres verla de nuevo por LatinaPlay.