El costo del amor capítulo 42: Eda se desespera con Serkan por no recordarla

“El Costo del Amor” va en su novela semana de transmisión por Latina Televisión y continúa encantando al público por su entretenida trama llena de amor e intriga. De lunes a viernes a las 4 p.m., los televidentes pueden disfrutar de esta exitosa novela turca.

Nada más al empezar el capítulo 42, Serkan y Eda protagonizan un altercado, luego de que el hombre siga sin recordarla: “Serkan, yo te conozco muy bien. Míralas (las fotos)”, señalo a una foto de ellos juntos. Pero el hombre seguía en negación: “Ese hombre no existe. El verdadero Serkan no existe en el mundo real. Usted no me conoce”.

La protagonista no soportó el rechazo y perdió el control: “Ella ha sabido borrar todo lo que sucedido entre nosotros”, le gritó sin dejar de llorar. Sin embargo, esto no sirvió de nada, pues el hombre siguió sin recordar.

Posteriormente, Eda le reclama a la madre de Serkan por contarle que Serkan estaba vivo.”Si me hubiera dicho que estaba vivo, eso hubiera sido suficiente”. Sin embargo, la mujer trató de justificarse: “Tú sabes que te quiero como una hija, pero Serkan me pidió que no le dijera a nadie”.

Mira el capítulo completo:

