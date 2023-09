El Costo del Amor capítulo 22: Serkan cree que Eda está embarazada

“El Costo del Amor” va en su quinta semana de transmisión por Latina Televisión y continúa encantando al público por su entretenida trama llena de amor e intriga. De lunes a viernes a las 4 p.m., los televidentes pueden disfrutar de esta exitosa novela turca.

Nada más al empezar el capítulo 22, Serkan se lleva una gran sorpresa cuando iba a buscar a Eda. En el tacho de basura cerca a su puerta, él logra ver una prueba rápida de embarazo, la cual se ve claramente que marca dos rayas. Ante esto, a él le cuesta creerlo y recuerda las veces en las que Eda mostró síntomas de un presunto embarazo.

Luego de enterarse, Serkan va en búsqueda de su mejor amigo y le cuenta la situación. Él reacciona de gran forma, pero Serkan le dice que por favor baje la voz, guarde silencio y no haga tanto escándalo porque no es algo que esperaba enterarse. Posteriormente, él encara a Eda y se da cuenta de que no se trataba de su prueba de embarazo, sino de otra persona.

Luego de los sucedido, Eda le dice que las náuseas que sentía la puede sentir cualquier otra persona, “como la gente normal”. Ante esto, Serkan cree que había “un mini Bolat dentro de ella”, pero Eda reacciona muy mal, tal como era de esperarse.

