El Costo del Amor capítulo 20: Serkan extraña a Eda tras ruptura amorosa

“El costo del amor” va en su quinta semana de transmisión por Latina Televisión y continúa encantando al público por su entretenida trama llena de amor e intriga. De lunes a viernes a las 4 p.m., los televidentes pueden disfrutar de esta exitosa novela turca.

El capítulo 20 de “El Costo del Amor” inicia con Eda conversando con sus amigas en su casa. Lo que le dice una de las protagonistas es que no puede pagar la universidad; sin embargo, sus amigas acceden a ayudarla y hacerse pasar como sus abogadas. Lo que ella quiere conseguir es poder pagar la institución educativa de forma progresiva para que no le pueda afectar económicamente.

Mientras tanto, en otra escena se puede ver a Serkan sentado en su oficina viendo un libro y a la par extrañando a Eda. El protagonista le dedica varias palabras en su mente, las cuales está leyendo de un libro. “Esa mujer me rescató de mi debilidad y me dejó ver que soy un hombre. Pude descubrir a través de sus ojos que la vida tiene sentido, pero en el momento que me alejé de su influencia me di cuenta de que volví a ser el mismo de antes, ahora me doy cuenta de lo mucho que la necesito”.

Tras esto, se puede ver a Serkan al día siguiente muy enfadado con el personal de su oficina. Esto no tiene nada que ver con el accionar de su equipo, sino el momento por el que está atravesando tras la ruptura con Eda.

Casi ya en el final de este capítulo, se puede ver a Serkan teniendo dos conversaciones casi seguidas: Primero con Selin, luego con Eda nuevamente. Lo que le dice a Selin es que nadie se irá de la empresa, mientras que lo que le asegura a Eda es si aceptó una nueva oferta laboral, a lo que ella se molesta y le dice si le está preguntando algo de su vida privada. ¿Qué pasará con ellos dos?

Mira aquí el capítulo completo:

No te pierdas los capítulos de “El costo del amor”, por Latina. Podrás verla de lunes a viernes a las 4:00 pm por las pantallas de Latina, por la señal en vivo de Latina.pe o si quieres verla de nuevo por Latina Play.