El Costo del Amor capítulo 19: Serkan terminó su relación con Eda 

El capítulo 19 de “El costo del amor” inicia con la conversación entre Serkan y Eda. El protagonista le reclamó a su pareja por ser una buena persona con los demás. “Tratas de quedar bien con todos. ¿Por qué tratas de ayudar a mi madre? ¿Por qué le mandas té a mi papá?”, dijo.

El reclamo no tenía sentido para Eda, quien refutó: “¿Qué tiene de malo? Es que yo veo lo bueno en todo y todos”. Sin embargo, su pareja tampoco se quedó callada al responderle: “No lo veas Eda, no es así. No hay nada que amar en la vida, la gente no es digna de amor”.

Otro momento importante del último capítulo fue cuando Serkan le comunica a Eda que quiere terminar su vínculo amoroso. “Quiero que terminemos con nuestra relación en el mismo lugar en que comenzó. Para mí, mi carrera, mi trabajo es lo más importante”, aseguró el protagonista.

Impactada por lo dicho por Serkan, Eda le recordó que, hace tan solo una semana, él la detuvo de irse a Italia. “Me dijiste que estabas locamente enamorado de mí, Serkan. Locamente enamorado. ¿Ves lo que me estás haciendo?”, aseveró.

Pese al esfuerzo de la joven para que él cambie de opinión, no logró convencerlo y sentenció: “Entonces, lo terminaré como empecé. Te odio con toda mi alma Serkan Bolat”.

Por último, y decidida a retomar sus estudios, Eda se reúne con sus amigas y Ceren le asegura que puede ir a hablar con el rector como su abogada para que acepten que pague las cuotas de manera mensual. Pero, la protagonista rechaza su oferta: “Es mejor que arregle este problema sola. Hablaré con el rector”.

