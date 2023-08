El costo del amor capítulo 17: Serkan y Eda revelarán su relación a sus familias 

En su cuarta semana, “El costo del amor” sigue encantando por los distintos temas que tocan y encantan a los televidentes. De lunes a viernes a las 4 p.m., el público de Latina Televisión puede ver esta novela turca que habla de amor, pasión e intriga.

En el capítulo 17 de “El costo del amor”, Eda y Serkan decidieron contarle la verdad de su relación a sus respectivos familiares. “Hoy les diremos a nuestras familias. Hoy se termina esto, no quiero secretos”, aseguró Serkan. “Está bien, le diré a mi tía esta noche”, agregó la protagonista.

En otro momento del capítulo, Serkan conversó con Selin después de la discusión que tuvieron por la venta de acciones de la empresa por parte de ella y trató de convencerla en quedarse dentro del directorio. “Realmente no puedo hacer esto sin ti. No puedo hacerlo todo, contratos, ofertas de trabajo, relaciones públicas. Solo tú puedes hacer eso. Necesito tu apoyo”, dijo el protagonista y Eda escuchó la conversación.

Aunque, otra escena importante fue cuando Eda le dijo a Serkan que quería priorizar sus estudios e irse a Italia. “Definitivamente me iré en dos meses (…) ¿No te irás conmigo no? Me quitas el tiempo Serkan. Tus prioridades están acá”, agregó la protagonista.

Después de que Serkan desaparecer de la oficina, Eda fue a buscarlo a una de sus casas donde él le tenía preparada una sorpresa muy romántica. ¿Podrán solucionar las cosas?

