El costo del amor capítulo 16: Ferit no aceptó casarse con Selin  

En su cuarta semana, “El costo del amor” sigue generando expectativa entre los televidentes. La novela turca que se emite por Latina Televisión de lunes a viernes a las 4 p.m.habla sobre el amor, la pasión, intriga y muchos otros temas que dejan atrapado a su público.

En el capítulo 16, vemos a Ferit Simsek a punto de contraer matrimonio con Selin Atakan. Sin embargo, el novio recordó la conversación entre Selin y Serkan que escuchó antes de la ceremonia. “Tú sabes que no podemos hacerlo, todo esto es una mentira (…) No puedo pasar el resto de mi vida con una persona que ama a otro hombre. Aceptar el matrimonio no es tan simple”, le dijo.

Después de ver frustrada su boda, Selin llegó hasta la casa de Serkan para conversar. “Serkan, vendí mis acciones de la empresa. Me quedé con el 5%”, confesó. El protagonista se molestó por la decisión que tomó su expareja: “La solución era vender tus acciones, ¿de verdad?”. Ante la pregunta, Selin confesó que tomó dicha decisión “porque solo pensé en alejarme de ti”.

