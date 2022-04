Todo por mi familia: Conoce a los personajes de la nueva novela turca

Este miércoles 20 de abril se estrena por las pantallas de Latina la nueva novela turca ‘Todo por mi familia’. Una historia que se centra en la vida de Kadir, Omer, Asiye y Emel, unos hermanos que se ven envueltos en la desgracia y sufrimiento que les causó la repentina muerte de su madre Hatice y su padre Veli.

A pocos días de esta dolorosa situación, se vieron obligados a abandonar su hogar. Al no contar con ningún familiar que se haga cargo de ellos, llegan a vivir en el gallinero ubicado en el patio de uno de sus tíos.

Pese a los momentos difíciles que les toca enfrentar, su hermandad y las ganas de salir adelante los mantendrá unidos y les enseñará a afrontar los problemas juntos.

Personajes principales

Kadir: Es un joven honesto, trabajador y sumamente responsable con sus tareas. A sus cortos 19 años, este muchacho tendrá que asumir el rol de padre y madre de sus tres hermanos. Su objetivo es preparar a sus hermanos para el futuro e intentará protegerlos de todo.

Asiye: Es una joven sencilla, maternal, honesta y fuerte. A sus 17 años tiene claro que debe cuidar a sus hermanos, en especial a la pequeña Emel. Además, tiene una hermosa voz.

Omer: Es un joven emocional y ambicioso de 17 años. Aunque no puede controlar su corazón y se pierde de vez en cuando, trata de colaborar para aliviar las responsabilidades de su hermano Kadir.

Emel: Esta niña de 6 años se destaca por ser educada y de buen comportamiento. Siempre tiene en su mente el recuerdo de sus padres y siempre habla de ellos con sus hermanos y hermanas.

Akif Atakul: Es un hombre que cree que tiene el mundo en sus manos y puede gobernar a quien quiera. No hay regla que no pueda hacer según sus propios deseos, por sus propios intereses, ni alguna regla que no pueda pasar por encima.

¿Cuándo se estrena la novela y a qué hora?

Disfruta el primer capítulo de esta conmovedora historia este miércoles 20 de abril inmediatamente después del final de Doctor Milagro.