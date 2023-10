Todo por mi familia capítulo 54: Doruk descubre la mentira de su madre

Todo por mi Familia viene teniendo gran acogida entre la gente y esta vez un nuevo capítulo nos cautivó de inicio a fin en la nueva novela de Latina Televisión. Las aventuras de los hermanos Eren continúan y esta vez estarán cargadas de muchas emociones, grandes momentos y secuencias imperdibles.

En el desarrollo de este capítulo se puede ver a Doruk buscar respuestas, luego de que su madre le dijera que no tuvo nada que ver con el despido de Asiye: “Estoy aquí para hacerte una pregunta. Asiye dice que gracias a mi madre ella perdió su empleo. Quiero saber si tú realmente la viste aquí…”

La amiga de Asiye le confirmó lo dicho por la mayor de los Eren. “Tu madre es una persona muy hermosa y elegante. No es alguien que podrías olvidar fácilmente. La vi. Lo que haya pasado con Asiye fue cosa de ella. El jefe había ascendido a Asiye y al día siguiente la despidió“, señaló indignada.

Tras descubrir la verdad, Doruk fue a encarar a su madre. “Madre ya deja de decirme mentiras. No lo puedo creer. Ni siquiera porque te pedí que dijeras la verdad. Te defendí de Asiye. Me dejaste en ridículo”, le reclamó entre gritos. Por su parte, su madre trató de justificarse: “Todo fue para que tuvieras un mejor futuro“.

Finalmente, Doruk fue en busca de Asiye para pedirle perdón por lo que había hecho su madre. “Confirmé lo que Gulay y tú me dijeron. Lamento no haber creído en ti”, le dijo muy apenado. Asiye, sin dar su brazo a torcer, señaló: “Doruk sí me lastimaste mucho. No creíste en mí”. Doruk trató de justificar su accionar: “No pensé que mi madre podría hacer algo tan horrible”.

Mira el capítulo completo:

No te pierdas los nuevos capítulos de “Todo por mi Familia”, por Latina. Podrás verla de lunes a viernes a las 7:00 pm por las pantallas de Latina.pe o si quieres verla de nuevo por LatinaPlay.