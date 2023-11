Todo por mi familia capítulo 63: Asiye no soporta ver a Doruk cerca de Yazmín

Todo por mi Familia viene teniendo gran acogida entre la gente y esta vez un nuevo capítulo nos cautivó de inicio a fin en la nueva novela de Latina Televisión. Las aventuras de los hermanos Eren continúan y esta vez estarán cargadas de muchas emociones, grandes momentos y secuencias imperdibles.

En el desarrollo de este capítulo se puede ver a Omer y Ahmet discutir por lo sucedido con Sarp. El padre de familia se arrepintió de adoptar a Omer como parte de su familia. “Intenté que mi familia te aceptara, pero esto no es bueno”, le dijo.

El joven no soportó sus palabras y arremetió contra él. “Habla como si yo fuera un objeto. me dijo que era mi padre, que era parte de la familia. Se lo agradezco porque cuando sea padre, no quiero ser nunca más como usted”, asevera.

Por su parte, la madre de Doruk habla con Yazmin para armar un plan para que se quede con Doruk. Nebath le pide su colaboración para que pueda conquistar a su hijo. Y Yazmin acepta: “Nunca me imaginé tener una oportunidad con él, pero lo intentaré”.

Finalmente, Doruk y Asiye hablan en el salón sobre la cercanía de Yazmín con el joven. “Qué estés cerca de esa chica, me molesta”, le dice la mayor de los Eren a su enamorado

Mira el capítulo completo:

No te pierdas los nuevos capítulos de “Todo por mi Familia”, por Latina. Podrás verla de lunes a viernes a las 7:00 pm por las pantallas de Latina.pe o si quieres verla de nuevo por LatinaPlay.