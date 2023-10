Todo por mi familia capítulo 53: Akif le pide a Leyla que no revele el secreto de su hija

Todo por mi Familia viene teniendo gran acogida entre la gente y esta vez un nuevo capítulo nos cautivó de inicio a fin en la nueva novela de Latina Televisión. Las aventuras de los hermanos Eren continúan y esta vez estarán cargadas de muchas emociones, grandes momentos y secuencias imperdibles.

En el desarrollo de este capítulo se puede ver a Akif, el padre de Melissa y Doruk, conversando con Leyla, la hermana menor de Tolga. El hombre le pide a la joven que no revele que su hija atropelló al hermano mayor de los Eren: Kadir.

“Melissa es una chica especial. Ella siempre ayudaba a los demás. Era de las que no esperaban que le dieron algo a cambio. Nunca discriminó a alguien por su clase social. Ella tiene un gran corazón”, comienza resaltando sus cualidades el padre de familia.

“Ahora está en un centro de rehabilitación y dicen que está mejor. Eso nos motiva a seguir adelante. No perdemos la esperanza de volver a estar con ella. Solo te digo esto para que sepas que esta situación no es sencilla para nadie”, le cuenta Akif con la esperanza de que Leyla se apiade de su hija.

El hombre continúa rogándole a la joven que se quede en silencio para que Melissa no se vea más afectada.”Si esto sale a la luz, mi hija saldría de una prisión para ingresar a otra. La verdad no se merece experimentar otro infierno. Por favor no la condenes a vivir en la oscuridad otra vez“, pide.

Pese a todos los argumentos que le dio el padre de Doruk, Leyla se mantiene firme en su decisión: “Señor Akif, siento mucho lo de su hija. Pero no tengo el derecho de esconder este asunto”. Esto desespera al hombre, quien le ofrece dinero a cambio de su silencio: “Dame el teléfono ahora y te daré la cantidad de dinero que me pidas”. ¿Qué decidirá Leyla?

Mira el capítulo completo:

