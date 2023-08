Todo por mi Familia Capítulo Cinco: Los hermanos Eren son desalojados de la mansión

El quinto capítulo de la novela turca tuvo momentos de tensión entre los protagonistas. Berk no perdona la traición de Doruk por no contarle la verdad a tiempo. Durante un viaje escolar al aire libre, los ex amigos compitieron en un circuito de carreras y fue el momento perfecto para que Berk cobre venganza por la muerte de su padre.

En medio del circuito, el pelirrojo provocó un accidente al chocar la parte trasera de la cuatrimoto donde iban Doruk y Asiye. Los muchachos perdieron el control de su vehículo y cayeron fuertemente contra el suelo . Afortunadamente, solo obtuvieron unos golpes.

Por otro lado, Gonul buscó a Sengul, la exesposa de Orhan, para advertirle que no se acerque más a su marido. Ella se enteró que su esposo la había buscado después de que señaló que estaba embarazada de él. La nueva cónyuge le lanzó una fuerte advertencia que terminó en una pelea entre ambas mujeres.

La riña escaló de nivel cuando las dos féminas se empezaron a jalar del cabello. Los primos de los Eren se meten en la pelea para separarlas y acusar a Gonul de agredir a una mujer embarazada. Al mismo tiempo, de la tienda salió Afra, el interés amoroso de Ogulcan, quien resultó ser hija de la nueva esposa de su padre.

El punto más tenso de la noche ocurrió en la mansión donde vivían los hermanos Eren. Ellos recibieron huéspedes inesperados que resultaron ser los verdaderos hijos de la señora Sevgi, la fallecida dueña de la casa. Ellos desalojan a los hermanos, quien salen de la casa y no saben a dónde ir, puesto que lo han perdido todo.

No te pierdas el interesante quinto capítulo de “Todo por mi Familia”, por Latina. Podrás verla de lunes a viernes a las 7:00 pm por las pantallas de Latina, por la señal en vivo de Latina.pe o si quieres verla de nuevo por Latina Play.