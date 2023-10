Todo por mi familia capítulo 50: Asiye y Doruk discuten por culpa de su madre

Todo por mi Familia viene teniendo gran acogida entre la gente y esta vez un nuevo capítulo nos cautivó de inicio a fin en la nueva novela de Latina Televisión. Las aventuras de los hermanos Eren continúan y esta vez estarán cargadas de muchas emociones, grandes momentos y secuencias imperdibles.

En el desarrollo de este capítulo se puede ver a Nebaht y Ahmet discutir, luego de que la mujer despidiera a Omer. “Si tanto te importa tu hijo, ve y adóptalo”, lo acusa la madre de Doruk. Por su parte, el hombre mantiene la calma y le indica que no puede despedir a alguien solo porque no le cae. “Puedo ayudarlo a conservar su empleo. Lo volveré a contratar a Omer”.

Posterior a ello, Asiye y Doruk discuten por culpa de la madre del muchacho. “Tu madre habló con mi jefe para que me despidiera y despidió a Omer”, confiesa la joven. Pese a que el joven se muestra recio a creer, Asiye continúa: “No le faltaría el respeto a nadie que no se lo merece. Además, me dijo que me haría la vida imposible si no termino contigo”.

Finalmente, los problemas entre el padre de Ogulca y Gonul continúan. La mujer no soporta que su marido siga viéndose con su ex embarazada. “Soy tu esposa, te necesito más que nunca y no estás”, le recrimina. Además, le indica: “Si me pusieras la misma atención que le pones a tu exesposa, sería diferente”. Cuando el hombre quiso arreglar la situación, todo se empeoró cuando la llamó por el nombre de su ex pareja.

Mira el capítulo completo:

