Todo por mi familia capítulo 47: Doruk se va de su casa por defender a Asiye

Todo por mi Familia viene teniendo gran acogida entre la gente y esta vez un nuevo capítulo nos cautivó de inicio a fin en la nueva novela de Latina Televisión. Las aventuras de los hermanos Eren continúan y esta vez estarán cargadas de muchas emociones, grandes momentos y secuencias imperdibles.

En el desarrollo de este capítulo se puede ver a Asiye y Doruk discutir por el futuro del joven. “Tenias metas por cumplir. ¿Qué pasó con todo eso? Ahora en tu futuro estoy solo yo”, le reprocha la muchacha.

Por su parte, el joven se molesta con ella y le indica: “Eso es una estupidez. Me gustaría compartir todo eso contigo. Cumplir metas juntos”. Ella se retracta y señala: “¿Dices que podrías cumplir tus sueños conmigo?. A lo que Doruk responde: “Claro, eres el motor que me hace seguir”.

Más adelante el joven va a reclamarle a su madre por meter esas ideas a su novia. “Ya supe que le diste a Asiye el escrito, madre”. Ella no se retracta y señala: “Es suficiente. Ya te fue con el cuento”. Doruk no le perdona que quiso crear problemas en su relación y le dice: “deseo que tú puedas ser feliz con tu estatus social y tus posibilidades. Me voy de la casa”.

No te pierdas los nuevos capítulos de “Todo por mi Familia”, por Latina. Podrás verla de lunes a viernes a las 7:00 pm por las pantallas de Latina.