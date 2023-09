Todo por mi familia capítulo 37: Sevval a punto de ser descubierta

Todo por mi Familia viene teniendo gran acogida entre la gente y esta vez un nuevo capítulo nos cautivó de inicio a fin en la nueva novela de Latina Televisión. Las aventuras de los hermanos Eren continúan y esta vez estarán cargadas de muchas emociones, grandes momentos y secuencias imperdibles.

En este capítulo de la novela turca, las emociones están a flor de piel. Nada más al empezar el capítulo, Ahmet está preocupado por su madre. No la ha podido contactar y quiere saber de ella. Sin embargo, su esposa, Sevval, le indica que no se preocupe y que no la llame. “Es una mujer mayor y por más enojado que esté, sigue siendo mi madre”, le indica.

Por su parte, la señora Sevgi sigue encerrada en el sótano de la mansión de su hijo. Ahmet, en más de una ocasión, ha estado cerca de descubrir que su madre está encerrada, pero Sevval ha logrado disuadirlo y enviarlo lejos del sótano.

Por otro lado, Sarp recuerda su conversación con Berk, quien lo retó a enamorar a Afra, la enamorada de Ogulcan. Cuando se encuentran en el colegio, el hijo del director trata de enamorarla, dejando sorprendida la joven. “Me gustas y dejaré de ocultarlo”, señaló Sarp. ¿Se sabrá la verdad?

Mira el capítulo completo:.

No te pierdas los nuevos capítulos de “Todo por mi Familia”, por Latina. Podrás verla de lunes a viernes a las 7:00 pm por las pantallas de Latina.