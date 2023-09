Todo por mi familia capítulo 35: Sevval empuja a la señora Sevgi

Todo por mi Familia viene teniendo gran acogida entre la gente y esta vez un nuevo capítulo nos cautivó de inicio a fin en la nueva novela de Latina Televisión. Las aventuras de los hermanos Eren continúan y esta vez estarán cargadas de muchas emociones, grandes momentos y secuencias imperdibles.

En este capítulo de la novela turca, las emociones están a flor de piel. Nada más al empezar el capítulo, Doruk tiene un gesto romántico hacia su novia. Él le regala un saco rojo, debido a que ella tuvo que vender el suyo para comprarle unas botas a su hermana.

Durante las clases en el colegio, los jóvenes tuvieron que realizar un corto para demostrar el compañerismo en la escuela. Sarp, Omer y Susem hicieron un video juntos sobre la vida social dentro de la institución. Sin embargo, Sarp utilizó ese momento para ridiculizar a Omer frente a sus compañeros. El mayor de los Eren no pudo evitarlo y se lanzó contra el hijo del director. Todo esto frente al inspector.

Finalmente, la señora Sevgi va a la casa de su hijo Ahmet y su esposa. Ella les comunica su decisión de dejarle todos sus bienes a Omer. Su hijo no acepta lo que la mujer le dice y se va de su casa. La anciana se queda sola con su nuera, quien tuvo un arranque de ira y terminó empujando a la señora Sevgi.

Pese a los ruegos de la anciana, la mujer no dio su brazo a torcer y no la ayudó. “Esto no hubiera pasado si no quisiera quitarnos todo”, le dijo. Ella arrastró a Sevgi hasta un minúsculo cuarto donde la encerró para que no firme el cambio de propiedades. ¿Se sabrá la verdad?

