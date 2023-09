Todo por mi familia capítulo 24: Leyla acepta estar enamorada de Omer

Todo por mi Familia viene teniendo gran acogida entre la gente y esta vez un nuevo capítulo nos cautivó de inicio a fin en la nueva novela de Latina Televisión. Las aventuras de los hermanos Eren continúan y esta vez estarán cargadas de muchas emociones, grandes momentos y secuencias imperdibles.

En este capítulo de la novela turca, las emociones están a flor de piel. Ahmet y su esposa discuten por culpa de Omer. El hombre no votó a favor de expulsar al joven de la escuela y eso no fue del agrado de la madre de Sarp. “Mira Cemal, te guste o no, ese chico es mi hijo”, le grita el hombre.

Por su parte, Berk y Aybike hablan sobre su relación. Berk le pide hablar con calma para arreglar las cosas entre ellos. Lejos de rechazarlo, la joven acepta. Ambos quedan para hablar en la noche.

Por su parte, Leyla acepta estar enamorada de Omer. Ella confirma las sospechas de Tolga. “Pero eso no importa porque él ama a otra chica”, le dice. “No estés triste. Si Omer no se da cuenta de tu amor, él no vale la pena”, la reconforta su hermano.

Finalmente, Yasmín le cuenta a Doruk que Sarp y Omer se encontraron para pelear, pese a que el joven está recuperándose de un reciente derrame cerebral. “Traté de convencerlo para que no vaya, pero no me hizo caso”, le revela. ¿Doruk los encontrará antes de que sea demasiado tarde?

Mira aquí el video completo:

