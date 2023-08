Todo por mi familia capítulo 21: Berk ya no quiere saber nada más de Aybike

Todo por mi Familia viene teniendo gran acogida entre la gente y esta vez un nuevo capítulo nos cautivó de inicio a fin en la nueva novela de Latina Televisión. Las aventuras de los hermanos Eren continúan y esta vez estarán cargadas de muchas emociones, grandes momentos y secuencias imperdibles.

En este capítulo de la novela turca, las emociones están a flor de piel. Ni bien inicia el capítulo vemos a Susem quejándose con Berk de su situación amorosa con Omer. Ella le cuenta que el joven no le habla para arreglar las cosas entre ellos. “Quiere que des el primer paso”, le aconseja Berk.

Sin embargo, ella se niega a hacerlo y el pelirrojo la felicita por su valentía. Por su parte, la muchacha le pregunta si va a hablar con su ex, Aybike. “Yo ya me resigné. El Berk que la amaba ya no existe”, afirma enojado.

Posteriormente, Sengul gana más comensales con su novedoso carrito de albóndigas, dejando sin ningún cliente a Gonul. Ella le saca ‘cachita’ a la mujer de su esposo. Es por ello que Gonul busca vengarse de ella. “Ahora vas a ver cómo destruyo tu maldito negocio”, decreta furiosa.

Finalmente, Omer se descompensa en el trabajo. Su madre, Suzan se da cuenta de ello y le indica que deje de trabajar. El joven empieza a sangrar por la nariz, por lo que ella lo lleva al hospital. Cuando llegan al nosocomio, Omer revela que estuvo en una pelea, por lo que el doctor le recomienda hacerse unas pruebas para evitar daños cerebrales.

