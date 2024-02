Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 44: Can decidirá despedir a su hermano Emren tras conocer su traición

Un día de aventuras y confraternidad terminará cambiando la vida de tus personajes favoritos. Un accidente pondrá la vida de Sanem en grave peligro, y solo Can será el único de poder rescatarla antes que sea demasiado tarde. Por otra parte, Emre buscará confrontar a su hermano Can y hará respetar su posición como socio de la empresa.

Sin embargo, y tras revelarse sus malos manejos en perjuicio de la agencia, Can decidirá que es momento de despedir a Emre de la empresa de su padre. Una decisión que no solo afectará a Emre emocionalmente, sino que podría acabar con su vida para siempre. ¿Será este el fin de Emre para siempre?¿Logrará Can rescatar a sanem antes que sea demasiado tarde?

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

Luego de sincerar lo más profundo de sus sentimientos, Sanem y Can decidieron pasar la noche juntos. Una accidentada velada que los acercó hacia la reconciliación. Sin embargo, los problemas no faltaron, pues Can aceptó salir con su amiga de la infancia Gamze para una reunión de negocios. Una decisión que despertó los celos de Sanem, quien en venganza aceptó la invitación de Fabri para tener una romántica cena.

