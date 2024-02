Sanem y Can, Novela Turca Cap 54: Sanem sacrificará todo para que Can salga de prisión

Can se encuentra en grandes problemas. El personaje ha sido enviado a la cárcel, luego de ser denunciado por agresión física por Fabri. Pero Sanem no se quedará tranquila hasta sacar de prisión a su novio; por ello, lo arriesgará todo y le entregará la fórmula de su perfume a Fabri a cambio de la libertad de Can.

“Las acusaciones son muy serias. Haré todo lo posible por sacarlo de aquí” expresa el abogado de Can. Ante esto, Sanem decidirá reunirse con Fabri para negociar la libertad de Can. “Vine a pedirle que salga de la vida de Can y de la mía, le daré mi perfume”, le propone Sanem a Fabri.

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

La noticia del romance entre Sanem y Can trajo grandes consecuencias para la familia de Sanem. La situación se complicó aún más cuando el padre de Sanem descubrió que Can no tiene planes de matrimonio en el corto plazo. Una decisión que dejó al padre de Sanem completamente devastado. Por otra parte, el plan de Can para recuperar el control total de la agencia de su padre se salió de control. Las provocaciones de Fabri le hicieron perder la cabeza a Can y por ello, terminó yendo a prisión.

