¿Quieres conocer las nuevas funciones de WhatsApp Premium? ¡Aquí te las mostramos! WhatsApp cada vez busca mejorar la experiencia de sus usuarios, sin embargo, en los últimos tiempos se ha enfocado en llevar estos cambios a las empresas que desean adquirir estos servicios, ya que adhieren un pago adicional.

WhatsApp Premium a día de hoy es una realidad y se ha estado probando en extensiones como WhatsApp Web y Business, lo cual ha sido de conocimiento para los usuarios.

¿WhatsApp dejo de ser gratis? ¿Cómo puedo acceder a estos servicios? Son varias de las preguntas frecuentes que se encuentran en las redes sociales de usuarios preocupados.

Sin embargo, estas funciones de WhatsApp Premium que están siendo implementadas en la plataforma son parte de un proyecto que solo trabajará con las empresas en primer lugar.

Si estás buscando mayor información acerca de estas nuevas funciones pagas de WhatsApp, en esta nota te enterarás.

WhatsApp Premium no es obligatorio

Si usas WhatsApp con frecuencia debes saber que estas nuevas funciones de WhatsApp Premium no son obligatorias, por lo que no debes preocuparte, ya que la plataforma inicial por ahora no dejará de ofrecer todos los beneficios para tu comunicación.

Cabe destacar que esta es una suscripción opcional que funcionará dentro de las empresas exclusivamente para brindar mejor atención a sus clientes.

Funciones nuevas

Las funciones nuevas que ofrece WhatsApp Premium son las siguientes:

Enlaces específicos

Esta opción tiene como fin ofrecer al usuario que pague por estas características el Link de su preferencia para redirigirlo a su tienda de WhatsApp con toda la información.

Más de 4 cuentas

La opción de WhatsApp Premium que mejor favorece a los usuarios es la de las multicuentas. Ofrece la posibilidad de que puedas abrir la plataforma en más de 10 dispositivos.

Esto se ha realizado con el fin de que tu empresa pueda ser manejada por los agentes correspondientes. En caso de ser una empresa en crecimiento, esta es una opción increíble.

Catálogo de productos

Los catálogos de productos que ofrece la plataforma de WhatsApp Business en su ámbito normal no son tan completos, sin embargo, en esta nueva actualización por medio de pago esta función ha mejorado.

Agrega nombre a tus productos directos, precios, agrega los productos que desees e incluso redirige a las redes sociales.

Cuál es el costo de WhatsApp Premium

Las nuevas características pagas están disponibles para WhatsApp Business

Hasta ahora no se ha definido un precio para estas funciones de WhatsApp Premium, ya que aún están en pruebas. Se ha destacado que no serán de grandes costos para los usuarios que deseen adquirirla, sin embargo, traerá muchos beneficios para las empresas.

Esta aplicación es perfecta para las empresas que deseen expandirse con el fin de hacer la diferencia y ofrecer a sus compradores la mejor experiencia.

Si estás pensando en abrir tu negocio y deseas adquirir WhatsApp Premium estamos seguros de que no te arrepentirás. Ofrece todas las funciones que necesitas para vender mucho más sin perder tanto tiempo.