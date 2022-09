Qué es WhatsApp Web, conoce la guía completa y trucos

¿Conoces WhatsApp Web? ¡Aquí te lo explicamos! Existe una aplicación capaz de comunicar a miles de personas que ha tomado la delantera en el mundo digital por muchos años. Más allá de eso, se ha convertido en un medio de comunicación a nivel global, acercando personas desde distancias largas hasta muy cortas.

Esta aplicación se llama ‘WhatsApp’ y por si no lo sabías, se debe a la abreviatura (What’s up) que en español significa “Qué hay” “Qué está pasando” y App se debe al nombre en español de aplicación.

Cabe destacar que esta plataforma al principio fue hecha para dispositivos móviles, sin embargo, más adelante agregarían una opción para computadoras conocida como “WhatsApp Web”

Ahora bien, el funcionamiento de WhatsApp Web está enfocado en la opción de poder mantener tu cuenta de WhatsApp, pero simultáneo con tu ordenador, cosa que ha sido magnífico para las personas que usan a diario la aplicación para su espacio laboral y escolar.

Una cosa que no podemos dejar pasar es que WhatsApp Web no deja nada que desear a la aplicación que tienen los dispositivos móviles, ya que su interfaz es bastante sencilla y tiene todas las funciones.

Si estás buscando toda la información necesaria para entender cómo funciona WhatsApp Web y algunos trucos que harán tu vida más fácil ¡Has llegado al lugar correcto!

En Latina hemos recolectado la mejor información para ti, que te gusta innovar y que no se te escape nada. Conoce la guía completa y trucos de WhatsApp Web.

¿Qué es WhatsApp Web?

Una plataforma que llego para quedarse

Muchas personas se preguntan “Qué es WhatsApp Web” y esta es una plataforma que no se aísla de la aplicación principal usada para dispositivos móviles, ya que tiene todos beneficios de la misma, pero está hecha para ser usada desde la computadora u ordenador.

Esta extensión de la aplicación principal permite enviar y recibir mensajes con la misma efectividad que en su dispositivo móvil.

Además de esto, tiene de su lado la posibilidad de poder recibir las notificaciones y sonidos por mensajes en tiempo real sin ningún inconveniente.

WhatsApp Web se ha convertido en una verdadera herramienta para quienes trabajan en el ordenador todo el día.

Cabe destacar que esta extensión para conectar el teléfono mediante código QR no estuvo desde el inicio de la aplicación sino en abril del año 2015, dándole un avance total a la plataforma a nivel global.

En principio esta página web tenía como fin solo él envió de mensajes conectados a la misma red de los dispositivos móviles, pero después mejoró bastante, transformándose a día de hoy en uno de los sitios más visitados a nivel global.

Lo mejor de esta plataforma no solo se queda en unas cuantas funciones, es por eso que aquí te mencionamos algunas:

1. Enviar y recibir mensajes en tiempo real

Esta función te permite poder tanto enviar cómo recibir mensajes de modo texto al instante con el fin que no te pierdas ningún detalle.

Cabe destacar que las notificaciones serán recibidas tanto en tu dispositivo móvil cómo en la página web para que no tengas ningún inconveniente.

2. Podrás recibir llamadas y videollamadas sin ningún problema

Gracias al avance de la tecnología, una de las opciones habilitadas en las últimas actualizaciones es poder realizar llamadas y videollamadas completamente funcionales sin ningún inconveniente.

¡Sin importar la distancia! Una de las cosas que hay que destacar es que desde cualquier país donde estés podrás hablar con familiares y amigos por tiempo ilimitado de forma completamente gratuita.

3. Es bastante seguro para ti

El cifrado extremo es una función que también se encuentra disponible en WhatsApp web con el fin de proteger tus datos y solo ser compartidos con la otra persona que estás hablando. Vale la pena mencionar que a pesar de este cifrado no debes enviar información de tus contraseñas o tarjetas de crédito por seguridad.

4. Poder enviar y recibir notas de voz

Dentro de las funciones y ventajas de WhatsApp Web es que podrás enviar y recibir notas de voz siempre y cuando le des los permisos necesarios desde tu navegador.

Cabe destacar que tu micrófono y parlantes deben estar funcionando en su totalidad para percibir una buena experiencia.

5. Enviar y recibir Imágenes y videos

Capturar momentos en imágenes y videos es increíble, pero también poder enviarlos mediante la plataforma no será la excepción.

Desde el navegador podrás enviar y recibir fotos y videos utilizando cómo origen los archivos de tu computadora.

6. Enviar documentos importantes

Los formatos de envío de documentos que puedes enviar son: PDF, Presentaciones de PowerPoint, Documentos Word e incluso hojas de cálculo, lo cual es increíble para las personas que usan esta herramienta para labores de trabajo y escolares.

¿Cómo usar WhatsApp web?

usar WhatsApp Web es fácil de manejar, ya que fue creada con una interfaz bastante sencilla que puede ser usada de forma intuitiva.

Lo primero que debes hacer es abrir tu navegador favorito y entrar a la página oficial, en este caso WhatsApp Web acepta navegadores cómo Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox o de este tipo, pero no acepta navegadores cómo Internet Explorer.

Una vez abierto en tu navegador la plataforma y que haya cargado correctamente el código QR, abrir en tu dispositivo móvil la aplicación y en la parte superior donde salen los tres puntos que indica menú y presionar “Dispositivos vinculados”.

Luego de esto, es importante que coloques la contraseña del dispositivo para confirmar que eres tú, automáticamente después se abrirá un escáner donde tendrás que vincular tu teléfono con el QR previamente cargado en el navegador de tu ordenador.

¡Listo! Podrás disfrutar de todos los servicios que te ofrece WhatsApp Web sin complicaciones.

5 trucos y atajos de WhatsApp Web que no conocías

La aplicación en el teléfono móvil tiene muchos trucos, pero desde el ordenador no se queda atrás.

WhatsApp para la computadora es una herramienta que puede hacer tu vida más fácil y con estos trucos se convertirá en aún más sencilla para ti:

1. Ver cuántos dispositivos están conectados

Uno de los trucos que pocas personas sabían es que pueden abrir su cuenta de la aplicación en más de 3 dispositivos, pero también puedes llevar un control de esta función.

Tan solo deberás ir al menú en la opción de dispositivos vinculados donde anteriormente iniciaste sesión y ver el nombre del ordenador, incluso su ubicación.

2. Atajos del teclado de tu computadora

Estos son algunos de los atajos que puedes utilizar:

Ctrl y N: Es para iniciar un nuevo Chat

Es para iniciar un nuevo Chat Ctrl, Shift y ]: Pasar al siguiente Chat

Pasar al siguiente Chat Ctrl, Shift y [: Retroceder al chat anterior

Retroceder al chat anterior Ctrl y E: Archivar un chat

Archivar un chat Ctrl, Shift y M: Silenciar notificación de un chat

Silenciar notificación de un chat Ctrl y Backspace: Borrar un chat

Borrar un chat Ctrl, Shift y U: Marcar una conversación cómo no leída

Marcar una conversación cómo no leída Ctrl, Shift y N: Crear un nuevo grupo

Crear un nuevo grupo Ctrl y P: Abrir tu perfil y foto de perfil

Abrir tu perfil y foto de perfil Alt y F4: Cerrar una ventana abierta del chat

3. Puedes leer los mensajes sin que la otra persona sepa

Para acceder a esta opción solo deberás dejar el cursor de tu mouse en la conversación que deseas ver sin darle clic con el fin de ver en el cuadro flotante con el mensaje. Todo esto sin que la otra persona sepa.

4. Lograrás usar varias cuentas

Desde tu navegador deberás ingresar con el modo incógnito para acceder a otra cuenta de otro dispositivo sin salirte de tu cuenta.

Esta opción es ideal para las personas que tienen dos cuentas de WhatsApp o usan Business.

5. Aún sin que tu movil este encendido

Pocas personas saben que desde las últimas actualizaciones de la aplicación se puede usar WhatsApp web sin que el dispositivo móvil este encendido.

Esta función permite ser útil cuando se ha dañado tu dispositivo móvil o se ha perdido siempre y cuando no se cierre la sesión en el teléfono.

¿Se puede usar en varios dispositivos?

Usa tu WhatsApp en varios dispositivos

WhatsApp Web permite usar varios dispositivos desde una sola cuenta.

Si eres de las personas que trabaja en la oficina y al llegar a casa quiere usar la plataforma ¡No hay problema! Esta extensión se puede usar desde al menos 4 dispositivos, esta opción anteriormente no estaba disponible para los navegadores, sin embargo, luego se logró actualizar.

Desde cada dispositivo recibirás o podrás enviar mensajes en tiempo real siempre y cuando está iniciada la sesión y hayas cumplido con el proceso de verificación con el código QR.

Igualmente, podrás disfrutar de todas las ventajas sin importar el dispositivo que uses.

Cómo usar Web WhatsApp para Tablet

Una manera de usar esta plataforma con tu Tablet es mediante los navegadores compatibles con la aplicación, donde deberás cumplir con una serie de pasos:

Pasos a seguir

Lo primero que debes hacer es dirigirte a tu navegador de la Tablet, para esto el más recomendado es Chrome, una vez allí colocar la opción de “Sitio de escritorio” que simula la visualización de la página cómo si estuvieras haciéndolo desde tu PC.

Allí te saldrá la opción de escaneo para el QR de tu dispositivo que tiene instalada la aplicación. Allí deberás verificar tu identidad con la contraseña del dispositivo para evitar inconvenientes o robo de tus datos.

En la Tablet también podrás enviar, recibir mensajes, fotos, textos, documentos, notas de voz y todo lo que necesites para que tu comunicación esté intacta.

Debes saber que…

Muchas personas no saben cómo usar WhatsApp Web y por ende no le dan el uso que se merece. Esta es una herramienta que puede ayudar en todo el sentido de la palabra y darte opciones ideales para que no pierdas mucho tiempo.

Una de las cosas que debes saber es que esta plataforma en ocasiones puede fallar, pero existe una sección de soporte donde puedes reportar los errores para que estos inconvenientes sean solucionados en menos de lo que te imaginas.

Igualmente, te recomendamos usar las versiones originales de la aplicación para que no ocurra un suspendo de tu cuenta, pierdas tu información valiosa o protejas tus datos.

Si sigues todas nuestras recomendaciones podrás tener todos los beneficios que te ofrece la aplicación tanto en tu dispositivo móvil cómo en tu ordenador.

No desaproveches la oportunidad que te ofrece WhatsApp Web y lleva tu comunicación a otro nivel.