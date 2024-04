Pituca Sin Lucas: Conoce al actor de “Papá en Apuros” que estará en “Pituca Sin Lucas”

Muy pronto llegará a las pantallas “Pituca Sin Lucas”, novela que tendrá entre sus filas a uno de los actores de la primera novela familiar de Latina Televisión. Gustavo Mayer es el actor que acompañó a la audiencia en “Papá en Apuros” y en esta próxima producción dará vida a Antonio Rizo Patrón, esposo de ‘Techi’.

“Ya vi el primer producto que hizo Latina con Papá en Apuros, del cual pude ser parte, y realmente pude notar la calidad de producción de la novela . Me emociona mucho tener el honor de poder trabajar con un personaje fuerte en esta producción. Me gusta mucho que en esta producción se le haya hecho casting a todo mundo, no se escogió a nadie a dedo. Se ha buscado a la persona idónea para cada personaje y eso me parece genial, porque así logras un elenco de alto nivel”, dijo Gustavo Mayer.

¿Quién es el personaje Antonio Rizo Patrón?

Es un tipo seductor, entrador y simpático. Tremendamente astuto y absolutamente inescrupuloso en los negocios. Gracias a su extravagancia y simpatía, ha logrado mantenerse en la élite empresarial. Luego de afrontar unos graves problemas por una estafa, tendrá que salir huyendo del país dejando a su esposa Techi y tres hijas sin dinero.

¿Quién es Gustavo Mayer?

Gustavo Mayer es un actor con más de 20 años de trayectoría artística. “Pituca Sin Lucas” no será su primera novela dentro de Latina Televisión, pues el actor formó parte del elenco de Papá en Apuros, cuando interpretó a Carlos Mendivil,el prófugo padre de Bárbara y exesposo de Natalia.

La carrera artística de Gustavo Mayer comenzó siendo adolescente, cuando integró el grupo musical “Hexágono”. Años más tarde, integró destacados elencos de telenovelas como ‘Besos Robados’, ‘Comando Alfa’ , ‘Los otros libertadores’, entre otros más.

En teatro fue parte del elenco de ‘Los Locos Adams: El musical, ¡Mamma mía!’, ‘La novicia rebelde’, ‘Todos vuelven,un musical para el reencuentro’ y demás puestas en escenas.

“Pituca sin Lucas” se une al portafolio de producciones de ficción de Latina Televisión, reafirmando su compromiso de ofrecer una programación del gusto de las familias peruanas. Muy pronto conocerás más de esta nueva ficción.