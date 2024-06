Pituca Sin Lucas Capítulo 26: Techi finalmente acepta su ¿AMOR? por Manuel: “Me encantas”

Manuel Gallardo y María Teresa De La Puente todavía tienen una conversación pendiente en la que supuestamente se iban a declarar su amor. “Contéstame, ¿te gusto o no te gusto? Y no te preocupes, dímelo así sin anestesia, no me vas a bajar el autoestima yo ya fui el rey de la primavera en mi colegio”, fue el mensaje que mandó el “Tiburón”.

Sin embargo, la primera respuesta de Techi no lo terminaría de convencer por completo. “Sí me gustas, como persona porque eres tan generoso, tan divertido, tan espontáneo”, añadió la “pituca”. “Mi pregunta es un poquito así como más agresiva”, aclaró Manuel.

“Manuel, nunca en mi vida he estado tan confundida así como ahora. Me encantas, pero es algo que yo no puedo afrontar en este momento”, sorprendió la revelación de María Teresa De La Puente. “No te estoy pidiendo que lo afrontes, sino que me lo reconozcas nada más”, respondió Manuel.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.