Pituca sin Lucas Capítulo 25: Salvador confiesa estar ¿ENAMORADO? de Gracia

¡PARA NO CREER! Salvador Gallardo recogió a Gracia Rizo Patrón de su casa y se la llevó a un mirador para disfrutar de un momento a solas. Aunque, ella no se esperó una GRAN CONFESIÓN por parte del joven.

“Gracia, hay algo que no entiendo… ¿Por qué te metiste conmigo estando de novia?”, le preguntó Salvador. “No sé. Te juro que no sé. Yo debería estar súper depre por no casarme, pero no me siento así”, le respondió Gracia.

Inmediatamente, el hijo del “Tiburón” agregó: “Yo no me he enamorado nunca. Mi relación más larga ha sido de un mes. Me canso rápido. (…) ¿Sabes? Yo pensé que nunca me iba a enamorar hasta que…”.

Esta declaración dejo ABIERTA la ¿POSIBILIDAD? de que Salvador esté enamorado de Gracia.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.