Pituca Sin Lucas Capítulo 26: Gracia y Techi tienen TENSA discusión por su pelea con Micaela

María Gracia Rizo Patrón tuvo una intensa pelea con Micaela Gallardo en la que incluso llegaron a irse a las manos. Esto causó mucha molestia en María Teresa De La Puente, pues no aprueba esta tipo de actitudes en sus hijas. Por este motivo, decidió hablar claro y tendido con su hija mayor, quien se mostró bastante rebelde.

“Tu dices que ya no eres una niña, tu eres una adulta, pero estar jalándote de los pelos a alguien no es maduro”, comenzó diciendo Techi. “¿Qué quieres que te diga?”, contestó de forma muy fría la mayor de edad. “Estás haciendo las cosas mal, Gracia y estoy preocupada por ti. Realmente preocupada”, sentenció María Teresa.

Ante ella, Gracia no tuvo mejor idea que soltar una frase bastante sarcástica: “Mamá, me voy a casar con Felipe. ¿Cuándo? No sé. Pero me voy a casar con Felipe”. Además, le pidió que parara con el “drama”. “Basta de juzgarme, ¿por qué no me botas de la casa y te quedas con tus otras dos hijas que sí son perfectas?”, añadió.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.