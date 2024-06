Pituca sin Lucas Capítulo 25: Felipe le deja el camino libre a Salvador para estar con Gracia

Felipe Arosamena parece NO tener ningún problema con dejar atrás su amor por María Gracia Rizo Patrón. El joven le aseguró a Salvador Gallardo que tiene PASE LIBRE para acercarse a su ex prometida.

TE PUEDE INTERESAR | Pituca sin Lucas Capítulo 24 RESUMEN: Techi encara a Salvador y Conchita busca una aliada en Micaela

Luego de ver la pelea entre Gracia y Micaela, Felipe buscó a Salvador para dejarle clara la situación. “Decirte que no soy ningún imbécil. Gracia ha hecho todo este show porque le convenía. Pero me queda clarísimo que entre tú y ella pasa algo (…) Tienes el camino libre si quieres algo con ella. Adelante. Para mí esto se acabó. Pero no sé si agradecerte o pegarte”.

Pero Salvador no se quedaría de brazos cruzados. “¿Qué pasa pituquito? ¿Te quieres agarrar a combos? Habla de una vez, vas a salir perdiendo. Estás picón, fue tu flaquita”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.