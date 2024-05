Pituca Sin Lucas Capítulo 15: Margarita no acepta su ruptura con Franco y le echa la culpa a Belén

Margarita se rehúsa a aceptar que Franco Gallardo termine su relación con ellas. La nieta de Don Bernardo quedó destrozada con la noticia que le dio el hijo del “Tiburón”. “Franco, no entiendo nada. Estábamos tan bien”, expresó la jovencita. “A veces estar bien no es suficiente”, contestó Franco.

La muchacha, en su desesperación, incluso dijo que podía cambiar actitudes con el fin de retenerlo. “¿Qué cosas? Yo puedo cambiar, Franco. ¿Quieres que deje de ser celosa? Sé que a veces puedo ser mandona y pleitista, pero te juro que puedo cambiar”, expresó. “No tienes que cambiar nada, eres linda. Te mereces alguien que te quiera tanto como tu me quieres a mí”, respondió Franco.

“Entonces el problema es que yo te quiero más”, manifestó Margarita. “Esto es por Belén, sólo que no te atreves a decírmelo. Desde que se mudó acá tu cambiaste”, fue la gran sospecha que tuvo la estudiante de secundaria. “Esto es por mí. No te hagas más rollos. No quiero que sigamos siendo enamorados”, sentenció Franco.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.