Pituca Sin Lucas Capítulo 15: Franco termina su relación con Margarita y rompe en llanto

Franco Gallardo decidió terminar su relación con Margarita luego de aclarar sus sentimientos con Belén Rizo Patrón y se diera cuenta de que son totalmente recíproco. Por ese motivo tomó la iniciativa de culminar un noviazgo que inició hace años. “No vine a hablar de nuestro aniversario, vine a hablar de otra cosa… De nosotros”, comenzó diciendo.

Margarita estaba muy ilusionada porque es el día de su aniversario y pensó que tenía sorpresa para ella. Pero se dio cuenta de que la conversación iba por otro lado. “Margarita, la he pasado tan bien contigo… No lo hagas más difícil”, expresó el hijo del “Tiburón” Gallardo.

Por su parte, Margarita hizo todo lo posible para que la relación no termine. “Si estás confundido te puedo esperar, Franco. Por favor, no me chotees”, le dijo llorando mientras que Franco estaba más decidido que nunca.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.