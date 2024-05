Pituca Sin Lucas Capítulo 06 RESUMEN: Gracia y Salvador más juntos que nunca ¿Y FELIPE?

En “Pituca Sin Lucas”, el amor en el nuevo barrio de las Rizo Patrón se respira en el aire. No sólo estamos viviendo tensiones de atracción entre Manuel Gallardo y María Teresa Rizo Patrón, sino que Salvador se muestra muy coqueto con Gracia y ella no se queda atrás, pues al parecer le estaría dejando el camino libre a pesar de todavía tener una relación con Felipe.

Hace unos episodios se dieron un apasionado beso y ella se mostró muy indignada con la situación. No obstante, utilizó el hecho para estar bromeando con Salvador, quien no desaprovecha la oportunidad para acercarse más y más a la hija de ‘Techi’. Cabe resaltar, que todavía lucha con el gran secreto que está guardando, pues no desea que Felipe sepa acerca de su nuevo estilo de vida.

No obstante, Felipe ya sabe todo y decidió confrontarla. Incluso, tomó la drástica decisión de reconsiderar la relación de ellos y dejó todo muy abierto. Gracia se puso muy triste, pero bastó un mensaje de Salvador para que saliera a bailar y terminen besándose ante los ojos de Micaela, quien quedó sumamente impactada.

Por otro lado, la que finalmente confesó su gusto por Franco Gallardo es Belén. Sin embargo, no esperó que el hijo del ‘Tiburón’ estuviera escuchando todo por la pared que colinda con su cuarto. Al escuchar que ella gusta de él, no evitó poner una sonrisa de oreja a oreja.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

