Pituca Sin Lucas Capítulo 05: La Cocó INDIGNADA porque sus nietas tendrán que utilizar transporte público

María Teresa De la Puente tomó la importante decisión de dejar de utilizar el carro. Por ello, se aventuró en el mundo del transporte público. Aunque pudo ser una pesadilla, sobrevivió y ahora espera que sus hijas también hagan lo mismo, pues entiende que su situación económica ya no da como para tener los privilegios que tenían antes.

“No voy a usar el carro, se gasta mucha gasolina. Ayer me fui en metropolitano y me fue bien”, mencionó en el desayuno frente a sus hijas y La Cocó. “¿Metropolitano? Ay, no hijita. Ahí te van a toquetear, te van a apretujar”, respondió la abuela.

Además, no todo quedó allí, ya que recalcó que se rehúsa a que sus nietas pasen por lo mismo que su madre. “¿Micro? No hay manera, mis nietas no van a andar en micro, las pueden secuestrar y no hay dinero para pagar”, expresó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pituca sin Lucas” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.