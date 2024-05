Pituca Sin Lucas Capítulo 04: Belén y Margarita se van a las manos en intensa pelea en pleno colegio

Margarita tiene muchos problemas con Belén desde que la vio muy cerca de su enamorado. Ahora que la jovencita está en su colegio, se ha dispuesto a hacer la vida imposible. Con su grupo de amigas la molestan constantemente. Esta vez comenzaron a burlarse de ella porque estaba leyendo un libro en el recreo.

Después de un rato, decidió sacar el tema de su padre. “¿Ý qué pasó con tu papá? No lo he visto por tu casa, ¿se cansó de tanta muñeca?”, expresó causando el enojo en Belén, quien no se quedó callada y decidió responderle. “Déjame en paz, Margarita. Si me vas a molestar no vengas con tus amiguitas. Eres una cobarde. Cobarde y envidiosa”, sentenció.

Fue ahí donde se encendió la llama del enojo en Margarita. “¡¿Qué te crees, babosa?!”, gritó antes de agarrar de los pelos a la hija de ‘Techi’.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pituca sin Lucas” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.