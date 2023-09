“Tierra Brava”: ¿Quiénes son los peruanos que participarán en el reality chileno? 

Canal 13 de Chile confirmó la transmisión de su nuevo reality “Tierra Brava” que reunirá a 16 famosos chilenos e internacionales en un solo lugar. Pese a la gran expectativa que ha generado el programa, hasta el momento solo se ha confirmado la presencia de una personalidad peruana en el show chileno.

Estamos hablando de Shirley Arica. La semana pasada, las redes sociales de “Tierra Brava” confirmaron la participación de la joven entre los famosos que lucharán por la victoria. En un comunicado, la modelo peruana aseguró: “Me considero una persona sin filtros, siempre digo lo que pienso, lo que siento. No soy de quedarme callada, yo doy mi opinión bastante firme, esa es mi personalidad. Si me buscan, me encuentran, no soy víctima jamás”.

Sin embargo, otro rostro conocido de la farándula peruana también participará en “Tierra Brava”. Nos referimos al modelo español Fabio Agostini, conocido ‘chico reality’ que participó durante varios años en formatos similares en nuestro país.

El oriundo de Canaria comentó detalles sobre su participación en “Tierra Brava” en un comunicado: “He estado en varios realities de canto, de baile, de competencia y de amor, pero éste va a ser totalmente diferente, nunca he estado encerrado en una casa por varios meses, es algo que siempre quise hacer. Tengo muchas ganas de empezar, me intriga ver con qué personas voy a convivir”.

¿Cuándo se estrena “Tierra Brava”?

El nuevo reality “Tierra Brava” estrenará su primer episodio este domingo 1 de octubre y el público podrá disfrutar de todo el contenido en nuestra web Latina.pe.

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo reality de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.