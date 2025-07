Luego de años de crisis y silencios, en el capítulo 151 de Pobre Novio, César ha comprendido que su relación con Vilma no tiene marcha atrás. La separación, provocada por su infidelidad, marca un antes y un después en su vida, y por primera vez en mucho tiempo, pasará estas fechas lejos de ella.

En medio de esta nueva etapa, recibió en su taller la visita de su hijo mayor, Santiago, quien llegó acompañado de Alicia, su actual pareja. Tras una charla sincera, César decidió abrir su corazón: “Yo sé que no soy el más indicado pero la vida me ha dado muchas lecciones… No la embarren como yo, lo principal es decirse siempre la verdad”, dijo mientras los abrazaba con emoción. Luego agregó: “Traten de llevarse bien, de ver soluciones”, reafirmando que la honestidad es clave en toda relación.

La escena cerró con un emotivo gesto: César le entregó un regalo a su futuro nieto, provocando una sonrisa en Santiago y un momento lleno de ternura.

¿Será este el inicio de una nueva relación entre padre e hijo? ¿Logrará César redimirse y encontrar paz en esta nueva etapa? No te pierdas lo que viene en Pobre Novio, solo por Latina.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

