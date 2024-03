Tierra Brava: Pamela Díaz se queja de que Shirley Arica y Arturo duermen todo el día: “Desmotivante”

La Botota, Fabio Agostini y Pamela Díaz se reunieron en los exteriores de la casa-hacienda de “Tierra Brava” para conversar. Sin embargo, el tema se desvió hacia la situación de Shirley Arica y Arturo Longton.

Los tres participantes coincidieron en que la pareja pasa la mayor parte de su tiempo en sus camas durmiendo. “Que desmotivante. Yo no puedo andar con alguien que duerma todo el día… No, me muero, no podría”, dijo la popular ‘Fiera’.

Por su lado, La Botota y Fabio estuvieron de acuerdo y siguieron hablando de otros temas.

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.