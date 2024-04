Tierra Brava Capítulo 129: Miguelito es eliminado de la competencia, Nicolás se convierte en semifinalista

Nicolás Solabarrieta, al ser el tercer participante más votado por el público de “Tierra Brava”, tuvo la opción de escoger a su rival para el Duelo de Eliminación. Luego de analizar bien la situación, el exfutbolista optó por retar a su compañero Miguelito.

En el capítulo 129 de “Tierra Brava”, Nicolás y Miguelito se enfrentaron en el temido circuito de eliminación. Y, pese a todo el esfuerzo que puso en completar el reto, el actor cómico no logró hacerlo. Por ende, se convirtió en el nuevo eliminado del programa de competencia de Canal 13 de Chile.

Tras alzar la antorcha, Nicolás bajó de la cima del circuito para dar su discurso del triunfo frente a sus compañeros. “Todos estamos pasando días súper complicados. He agarrado confianza, he agarrado experiencia y me siento más cómodo haciendo este tipo de competencias”, aseguró el chileno.

En tanto, Miguelito también tuvo oportunidad de despedirse: “Cometí un par de errores que me perjudicaron. En estas instancias, cometer esos errores, terminas frito pescadito. Si no hubiera cometido esos errores, creo que hubiéramos terminado más ajustados. Siento que pude haberlo hecho mejor, pero ya está. Me voy feliz, me voy orgulloso de mí”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.